Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Венгрия

Станислав Черчесов досрочно стал с «Ференцварошем» чемпионом Венгрии

24 Апреля 2022 • 20:41 Комментировать
Ференцварош
2:1
Уйпешт
окончен

«Ференцварош» Станислава Черчесова стал чемпионом Венгрии, обеспечив себе этот титул после победы в дерби над «Уйпештом» (2:1).

Победа в чемпионате Венгрии была одержана досрочно – за четыре матча до конца чемпионата.

Для «Ференцварош» эта победа стала 33-й в истории команды.

Протокол игры  
Ференцварош 2:1Уйпешт
  6'Зивзивадзе Буду (0:1)
(1:1) Нгуэн Токмак19'   
(2:1) Вечеи Балинт38'   
Дибус ДенешСомалиа Вергитон  46' (Ммаэ Сами (  46') Блажич МихаКовачевич Аднан   81'Lorand PaszkaЭсити АндерсонЛедуни Аисса  90' (Бешич Мухамед (  90') Вечеи Балинт  62' (Лончар Стьепан (  62'   87'   90') Захариассен Кристоффер  71' (Carlos Auzqui (  71') Боли Франк   61'Нгуэн Токмак   90'
Запасные: Шигер ДавидБэсси ФорчунГаврич ЖелькоMarquinhos viМак РобертМарин МаркоБогдан Адам
Банаи ДавидКастрати ЛиримКутрумпис ГиоргосБумаль Майега Петрус  83' (Катона Матьяш (  83') Антонов НеманьяЧонгваи Арон   87'Оново Винсент   60'Кроиз Йохан   42'Бьелош Мирослав  73' (Митрович Никола (  73') Беридзе Георгий  87' (Шимон Кристиан (  87') Зивзивадзе Буду
Запасные: Мак ЛукаКовач ДоминикAbdoulay Diaby3Паулевич БранкоПайович ФилипЯхая АбдулайеВиана ФернандоКоне Мори
24 апреля. Стадион "Групама Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Рекомендуем