Станислав Черчесов досрочно стал с «Ференцварошем» чемпионом Венгрии

«Ференцварош» Станислава Черчесова стал чемпионом Венгрии, обеспечив себе этот титул после победы в дерби над «Уйпештом» (2:1).

Победа в чемпионате Венгрии была одержана досрочно – за четыре матча до конца чемпионата.

Для «Ференцварош» эта победа стала 33-й в истории команды.