Станислав Черчесов досрочно стал с «Ференцварошем» чемпионом Венгрии

«Ференцварош» Станислава Черчесова стал чемпионом Венгрии, обеспечив себе этот титул после победы в дерби над «Уйпештом» (2:1).
Победа в чемпионате Венгрии была одержана досрочно – за четыре матча до конца чемпионата.
Для «Ференцварош» эта победа стала 33-й в истории команды.
Протокол игры
|6'Зивзивадзе Буду (0:1)
|(1:1) Нгуэн Токмак19'
|(2:1) Вечеи Балинт38'
Дибус Денеш•Сомалиа Вергитон 46' (Ммаэ Сами ( 46') •Блажич Миха•Ковачевич Аднан • 81'Lorand Paszka•Эсити Андерсон•Ледуни Аисса 90' (Бешич Мухамед ( 90') •Вечеи Балинт 62' (Лончар Стьепан ( 62' 87' ) • 90'Захариассен Кристоффер 71' (Carlos Auzqui ( 71') •Боли Франк • 61'Нгуэн Токмак 90'
Банаи Давид•Кастрати Лирим•Кутрумпис Гиоргос•Бумаль Майега Петрус 83' (Катона Матьяш ( 83') •Антонов Неманья•Чонгваи Арон • 87'Оново Винсент • 60'Кроиз Йохан • 42'Бьелош Мирослав 73' (Митрович Никола ( 73') •Беридзе Георгий 87' (Шимон Кристиан ( 87') •Зивзивадзе Буду
24 апреля. Стадион "Групама Арена".