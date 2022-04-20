Черчесов вернул «Ференцварош» в финал Кубка Венгрии

Российский специалист Станислав Черчесов вывел «Ференцварош» в финал Кубка Венгрии. Это получилось после победы со счетом 4:1 в матче над «Дьёром», которую обеспечили по два гола в каждом из таймов. Это будет первый финал Кубка Венгрии для «Ференцвароша» за последние пять лет.

В решающем матче команда Станислава Черчесова, лидирующая также в турнирной таблице венгерского чемпионата, сыграет с клубом «Пакш». Встреча состоится 11 мая. Стоит заметить, что в начале февраля «Ференцварош» проиграл в матче чемпионата «Пакшу» со счетом 0:3, но в тот момент команда имела много игроков в лазарете.