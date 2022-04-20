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Венгрия

Кавазашвили не сомневался, что у Черчесова всё получится в Венгрии

20 Апреля 2022 • 08:45 Комментировать

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу работы Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

Кавазашвили сказал Sport24, что вообще ни разу не сомневался в том, что у Черчесова всё получится в венгерской команде. Экс-голкипер отметил, что тренер во всех командах доказывал свой высочайший уровень. Эксперт добавил, что во всех клубах Черчесова видна его тренерская рука.

Напомним, что на данный момент «Ференцварош» под шефством Станислава Черчесова лидирует в венгерском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Анзор Кавазашвили Станислав Черчесов
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