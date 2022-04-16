«Ференцварош» Черчесова вырвал победу у «Гонведа»

В матче 28-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова выиграл у «Гонведа» (2:1).
На 7-й минуте счет открыл Райан Ммаэ. Ближе к концу первого тайма Донат Жотер сравнял счет. Победу команда Черчесова вырвала на 91-й минуте. Победный мяч забил Кристоффер Захариассен.
«Ференцварош» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 59 очков. «Гонвед» потерпел второе поражение подряд и с 32 очками расположился на 10-й строчке.
Протокол игры
|7'Ммаэ Райан (0:1)
|(1:1) Зотер Донат34'
|90'Захариассен Кристоффер (1:2)
Саппанош Петер•Дока Альби•Батик Бенце•Ловрич Иван•Томаш Кристиан•Dusan Pantelic•Кадири Мохаммед 78' (Петрусенко Aлександр ( 78' ) • 82'Надь Доминик 34' (Беле Лукач ( 34'•Хиди Патрик 65') •Зотер Донат•Машаш Зинедин 27' 78' (Гэйл Тььерри ( 78' ) • 90'Лукич Ненад
Дибус Денеш•Ботка Эндре 71' 76' (Ммаэ Сами ( 76') •Ковачевич Аднан • 86'Блажич Миха • 90'Чивич Эльдар 69' (Lorand Paszka ( 69') •Эсити Андерсон 54' (Ледуни Аисса ( 54') •Вечеи Балинт • 51'Нгуэн Токмак•Захариассен Кристоффер • 15'Marquinhos vi 54' (Лончар Стьепан ( 54') •Ммаэ Райан 36' 76' (Бэсси Форчун ( 76')
16 апреля. Стадион "Божик Йожеф".