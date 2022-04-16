«Ференцварош» Черчесова вырвал победу у «Гонведа»

В матче 28-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова выиграл у «Гонведа» (2:1).

На 7-й минуте счет открыл Райан Ммаэ. Ближе к концу первого тайма Донат Жотер сравнял счет. Победу команда Черчесова вырвала на 91-й минуте. Победный мяч забил Кристоффер Захариассен.

«Ференцварош» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 59 очков. «Гонвед» потерпел второе поражение подряд и с 32 очками расположился на 10-й строчке.