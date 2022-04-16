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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова вырвал победу у «Гонведа»

16 Апреля 2022 • 23:28 Комментировать
Гонвед
1:2
Ференцварош
окончен

В матче 28-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова выиграл у «Гонведа» (2:1).

На 7-й минуте счет открыл Райан Ммаэ. Ближе к концу первого тайма Донат Жотер сравнял счет. Победу команда Черчесова вырвала на 91-й минуте. Победный мяч забил   Кристоффер Захариассен.

«Ференцварош» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 59 очков. «Гонвед» потерпел второе поражение подряд и с 32 очками расположился на 10-й строчке.

Протокол игры  
Гонвед 1:2Ференцварош
  7'Ммаэ Райан (0:1)
(1:1) Зотер Донат34'   
  90'Захариассен Кристоффер (1:2)
Саппанош ПетерДока АльбиБатик БенцеЛоврич ИванТомаш КристианDusan PantelicКадири Мохаммед  78' (Петрусенко Aлександр (  78'   82') Надь Доминик  34' (Беле Лукач (  34'Хиди Патрик  65') Зотер ДонатМашаш Зинедин   27'  78' (Гэйл Тььерри (  78'   90') Лукич Ненад
Запасные: Петкович МаркоДуш ГеллертТуйвель ТомашТраоре Бубакар IIIЙонссон ВидарДражич ДеянБарат БотондКлеменз Лукаш
Дибус ДенешБотка Эндре   71'  76' (Ммаэ Сами (  76') Ковачевич Аднан   86'Блажич Миха   90'Чивич Эльдар  69' (Lorand Paszka (  69') Эсити Андерсон  54' (Ледуни Аисса (  54') Вечеи Балинт   51'Нгуэн ТокмакЗахариассен Кристоффер   15'Marquinhos vi  54' (Лончар Стьепан (  54') Ммаэ Райан   36'  76' (Бэсси Форчун (  76')
Запасные: Гаврич ЖелькоБешич МухамедCarlos AuzquiМарин МаркоСомалиа ВергитонБоли ФранкБогдан Адам
16 апреля. Стадион "Божик Йожеф".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Чемпионат Венгрии Станислав Черчесов
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