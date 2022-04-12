Ловчев: «Выдающимся тренером Черчесова не считаю, но он вырос в профессии»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о работе экс-наставника сборной России, а ныне тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Напомним, ранее Черчесов был признан лучшим тренером Венгрии в марте.

«Если вручили премию, значит хорошо отработал. Я Черчесова выдающимся тренером не считаю, потому что работал с Качалиным, Лобановским, Симоняном, Бесковым. Безусловно, он набрался опыта и стал лучше», — приводит слова Ловчева «Комсомольская правда».

Черчесов возглавлял сборную России в период с 2016 по 2021 годы. Именно под его руководством наша национальная команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

20 декабря прошлого года он возглавил «Ференцварош». После 27 туров команда Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии, имея в своём активе 56 набранных очков.