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Венгрия

Колосков: Черчесов в каждой команде добивался результата

12 Апреля 2022 • 09:18 Комментировать

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу работы Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

Колосков сказал «РБ-Спорт», что никто и не сомневался в том, что Черчесов очень качественный тренер, который в каждой команде добивался результата. Почётный президент РФС отметил, что тренер вполне может вернуться в Россию, ведь Черчесов нужен нашему футболу.

Напомним, что Станислав Черчесов недавно был признан лучшим тренером чемпионата Венгрии по итогам марта месяца. «Ференцварош» пока лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Вячеслав Колосков Станислав Черчесов
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