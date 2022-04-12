Колосков: Черчесов в каждой команде добивался результата

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу работы Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

Колосков сказал «РБ-Спорт», что никто и не сомневался в том, что Черчесов очень качественный тренер, который в каждой команде добивался результата. Почётный президент РФС отметил, что тренер вполне может вернуться в Россию, ведь Черчесов нужен нашему футболу.

Напомним, что Станислав Черчесов недавно был признан лучшим тренером чемпионата Венгрии по итогам марта месяца. «Ференцварош» пока лидирует в турнирной таблице.