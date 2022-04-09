«Ференцварош» Черчесова не проигрывает уже десять матчей кряду

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» принимал на своем поле «Дебрецен» и забил сопернику три безответных мяча. Уже на восьмой минуте забил Токмак Нгуен, под конец первой половины игры хозяева укрепили свое преимущество, а во втором тайме забили еще один гол.

Таким образом, клуб из Будапешта, которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, не ведает поражений уже в десяти матчах кряду, с учетом всех турниров. В последний раз команда Черчесова проигрывала более двух месяцев тому назад - шестого февраля она получила три безответных мяча от «Пакша».