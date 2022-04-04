Черчесов рассказал подробности встречи с болельщиками «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о встрече с болельщиками клуба после матча 26-го тура со второй командой чемпионата Венгрии, «Академией Пушкаша» (2:2).

«Во время паузы на сборные мы со спортивным директором встретились с группой организованных болельщиков нашей команды — состоялся интересный и полезный разговор. А еще поговорили с проектировщиками, работающими над определенной перепланировкой базы, что позволит в скором будущем усилить эффективность всего тренировочного процесса», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также Черчесов, комментируя результат последней встречи в чемпионате против «Академии Пушкаша», где соперник ушёл от поражения по ходу второго тайма, сослался на две несвоевременные замены в своей команде, в момент, когда «Академия» отыгрывала два мяча, и отметил сохранившийся отрыв в 7 очков от преследователя как позитивный момент.

После 26 туров в Чемпионате Венгрии у «Ференцвароша» 53 очка и первое место, «Академия Пушкаша», с 46 баллами, расположилась строчкой ниже.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. До этого 58-летний специалист руководил сборной России на Чемпионате мира-2018 (результат – четвертьфинал) и Чемпионате Европы-2020 (невыход из группы).