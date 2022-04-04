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Венгрия

Черчесов остался недоволен ничьей «Ференцвароша» в матче с «Академией Пушкаша»

04 Апреля 2022 • 08:27 Комментировать
Пушкаш-Академия
2:2
Ференцварош
окончен

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с журналистами после матча с «Академией Пушкаша» не скрывал своего разочарования от итогового результата.

Черчесов сказал, что он недоволен игрой своей команды, которая вела в счёте 2:0, но затем расслабилась раньше времени и упустила победу. Российский специалист отметил, что теперь футболистам «Ференцвароша» нужно извлечь урок из этого поединка и сделать выводы, чтобы подобное больше не повторялось.

Напомним, что «Ференцварош» сыграл вничью с «Академией Пушкаша» со счётом 2:2. Подопечные Черчесова продолжают лидировать в турнирной таблице венгерского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Чемпионат Венгрии Станислав Черчесов Академия Пушкаша
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