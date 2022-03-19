«Ференцварош» Черчесова одержал очередную победу в чемпионате Венгрии

Лидер венгерского чемпионата, руководимый российским тренером Станиславом Черчесовым, обыграл «Мезеквешд» в матче в рамках двадцать пятого тура венгерского чемпионата. Первый и единственный мяч встречи был забит уже через три минуты после начала игры - отличился Токмак Нгуен.
В результате у «Ференцвароша» 52 очка и первая строчка в турнирной таблице после двадцати пяти туров.
Протокол игры
|(1:0) Нгуэн Токмак3'
Дибус Денеш•Уинго Генри•Ковачевич Аднан•Ммаэ Сами•Чивич Эльдар•Эсити Андерсон • 56'Ледуни Аисса 41' 59' (Вечеи Балинт ( 59') •Нгуэн Токмак•Захариассен Кристоффер 69' (Гаврич Желько ( 69') •Зубков Александр 43' 69' (Ботка Эндре ( 69') •Ммаэ Райан 90' (Бэсси Форчун ( 90')
Тордой Арпад•Фаркаш Даниэл•Билали Амир•Карницкий Александр•Водоной Даниэль•Вайда Шандор 68' (Гранечни Денис ( 68' ) • 69'Чеке Беньямин • 45'Чери Тамаш 8' 76' (Кака Камер ( 76') •Беширович Дино 56' (Бабати Бенджамин ( 56') •Юрина Марин 46' (Дражич Стефан ( 46') •Киш Томислав 46' (Mark Madarasz ( 46' ) 62'
Запасные: Анталь Ботонд•Вутов Антонио•Ваги Андраш
18 марта. Стадион "Групама Арена".