«Ференцварош» Черчесова одержал очередную победу в чемпионате Венгрии

Лидер венгерского чемпионата, руководимый российским тренером Станиславом Черчесовым, обыграл «Мезеквешд» в матче в рамках двадцать пятого тура венгерского чемпионата. Первый и единственный мяч встречи был забит уже через три минуты после начала игры - отличился Токмак Нгуен.

В результате у «Ференцвароша» 52 очка и первая строчка в турнирной таблице после двадцати пяти туров.