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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова одержал очередную победу в чемпионате Венгрии

19 Марта 2022 • 00:47 Комментировать
Ференцварош
1:0
Мезёкёвешд
окончен

Лидер венгерского чемпионата, руководимый российским тренером Станиславом Черчесовым, обыграл «Мезеквешд» в матче в рамках двадцать пятого тура венгерского чемпионата. Первый и единственный мяч встречи был забит уже через три минуты после начала игры - отличился Токмак Нгуен.

В результате у «Ференцвароша» 52 очка и первая строчка в турнирной таблице после двадцати пяти туров.

Протокол игры  
Ференцварош 1:0Мезёкёвешд
(1:0) Нгуэн Токмак3'   
Дибус ДенешУинго ГенриКовачевич АднанМмаэ СамиЧивич ЭльдарЭсити Андерсон   56'Ледуни Аисса   41'  59' (Вечеи Балинт (  59') Нгуэн ТокмакЗахариассен Кристоффер  69' (Гаврич Желько (  69') Зубков Александр   43'  69' (Ботка Эндре (  69') Ммаэ Райан  90' (Бэсси Форчун (  90')
Запасные: Лончар СтьепанMarquinhos viБешич МухамедМак РобертCarlos AuzquiБоли ФранкБогдан Адам
Тордой АрпадФаркаш ДаниэлБилали АмирКарницкий АлександрВодоной ДаниэльВайда Шандор  68' (Гранечни Денис (  68'   69') Чеке Беньямин   45'Чери Тамаш   8'  76' (Кака Камер (  76') Беширович Дино  56' (Бабати Бенджамин (  56') Юрина Марин  46' (Дражич Стефан (  46') Киш Томислав  46' (Mark Madarasz (  46'   62')
Запасные: Анталь БотондВутов АнтониоВаги Андраш
18 марта. Стадион "Групама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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