Черчесов: «Я всегда хочу большего»

Станислав Черчесов рассказал о своих первых месяцах работы в «Ференцвароше» - что-то вроде первых ста дней нового правительства, если проводить аналогию с политической тематикой. Черчесов стал тренером «Ференцвароша» 20 декабря 2021 года - в сущности, в конце марта исполнятся как раз пресловутые сто дней с того момента.

- Начать работу с командой по ходу сезона - это не очень простая задача, но удалось обрести некоторую стабильность и производительность для решения задач. К тому же, в начале у нас отсутствовали до десяти игроков из-за коронавируса и Кубка Африки. Несмотря на это, удалось хорошо поработать, однако я всегда хочу большего, - заявил Черчесов, слова которого цитирует официальный сайт клуба.