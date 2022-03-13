«Ференцварош» Черчесова добился второй победы подряд в чемпионате и закрепился на первом месте

Победу гостям принес дубль Райан Ммаэ.
Таким образом, «Ференцварош» набрал 49 очков после 24 туров и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.
Протокол игры
|68'Ммаэ Райан (0:1)
|90'Ммаэ Райан (0:2)
Ковач Даниэль•Беше Барнабаш 76' (Петряк Иван ( 76') •Шабанов Артём•Рус Адриан•Стопира Тавареш 85' (Николич Неманья III ( 85') •Хандья Силвестер•Него Лоик•Фиоло Оттила • 66'Цуль Петер 70' 85' (Макаренко Евгений ( 85') •Дардаи Палко 18' 76' (Бамгбойе Фуншо ( 76') •Кодро Кенан
Дибус Денеш•Ботка Эндре 57' (Ммаэ Райан ( 57') •Блажич Миха • 88'Ковачевич Аднан•Чивич Эльдар•Ледуни Аисса•Эсити Андерсон 65' (Вечеи Балинт ( 65') •Зубков Александр 85' 85' (Лончар Стьепан ( 85' ) • 87'Захариассен Кристоффер 57' (Уинго Генри ( 57') •Нгуэн Токмак•Боли Франк 65' (Marquinhos vi ( 65')
13 марта. Стадион "Arena Sosto".