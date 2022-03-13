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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова добился второй победы подряд в чемпионате и закрепился на первом месте

13 Марта 2022 • 21:46 Комментировать
Фехервар
0:2
Ференцварош
окончен
В матче 24-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» Станислава Черчесова на выезде победил «МОЛ Фехервар» со счетом 2:0.

Победу гостям принес дубль Райан Ммаэ.

Таким образом, «Ференцварош» набрал 49 очков после 24 туров и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.

Протокол игры  
Фехервар 0:2Ференцварош
  68'Ммаэ Райан (0:1)
  90'Ммаэ Райан (0:2)
Ковач ДаниэльБеше Барнабаш  76' (Петряк Иван (  76') Шабанов АртёмРус АдрианСтопира Тавареш  85' (Николич Неманья III (  85') Хандья СилвестерНего ЛоикФиоло Оттила   66'Цуль Петер   70'  85' (Макаренко Евгений (  85') Дардаи Палко   18'  76' (Бамгбойе Фуншо (  76') Кодро Кенан
Запасные: Алеф СалданьяЛеднёв БогданПинту РубенСендреи НорбертЛюфтнер МихаэлКовачик Адам
Дибус ДенешБотка Эндре  57' (Ммаэ Райан (  57') Блажич Миха   88'Ковачевич АднанЧивич ЭльдарЛедуни АиссаЭсити Андерсон  65' (Вечеи Балинт (  65') Зубков Александр   85'  85' (Лончар Стьепан (  85'   87') Захариассен Кристоффер  57' (Уинго Генри (  57') Нгуэн ТокмакБоли Франк  65' (Marquinhos vi (  65')
Запасные: Бэсси ФорчунГаврич ЖелькоБешич МухамедМак РобертCarlos AuzquiБогдан Адам
13 марта. Стадион "Arena Sosto".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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