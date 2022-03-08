Болельщики «Ференцвароша» выступили против увольнения Черчесова

Болельщики венгерского «Ференцвароша» выступили против увольнения Станислава Черчесова с поста главного требования команды. Об этом сообщает ulloi129.hu.

О том, что команда должна расстаться со специалистом, заявила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. Поводом для этого она назвала ситуацию на территории Украины.

Болельищки команды провели опрос и выяснили, что 92% фанатов выступают против увольнения Черчесова с поста главного тренера команды из-за его национальности.

Напомним, что бывший наставник сборной России по футболу возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года.