Черчесов высказался о волевой победе «Ференцвароша» над «Кишвардой»

Российский тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился с журналистами мнением по поводу игры своих подопечных в поединке с «Кишвардой».

Черчесов сказал, что его команда выдала два разных тайма. Российский специалист отметил, что в перерыве ему хотелось повысить голос на своих футболистов, но это не помогло бы в данной ситуации, так что он просто поддержал игроков и это сработало. Экс-наставник сборной России добавил, что он очень доволен итоговым результатом.

Напомним, что «Ференцварош» одержал волевую победу над «Кишвардой» со счётом 2:1, хотя после первого тайма команда Черчесова уступала сопернику.