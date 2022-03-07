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Венгрия

Черчесов высказался о волевой победе «Ференцвароша» над «Кишвардой»

07 Марта 2022 • 08:43 Комментировать
Ференцварош
2:1
Кишварда
окончен

Российский тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился с журналистами мнением по поводу игры своих подопечных в поединке с «Кишвардой».

Черчесов сказал, что его команда выдала два разных тайма. Российский специалист отметил, что в перерыве ему хотелось повысить голос на своих футболистов, но это не помогло бы в данной ситуации, так что он просто поддержал игроков и это сработало. Экс-наставник сборной России добавил, что он очень доволен итоговым результатом.

Напомним, что «Ференцварош» одержал волевую победу над «Кишвардой» со счётом 2:1, хотя после первого тайма команда Черчесова уступала сопернику.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Кишварда
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