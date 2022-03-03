К чемпионству без побед: Разбираем первый месяц работы Станислава Черчесова в Венгрии

Зима принесла много проблем «Ференцварошу», но в Венгрии, похоже, просто некому этим воспользоваться.

Дебютная катастрофа, которую было не избежать

Как бы презрительно ни относился бывший тренер сборной России к слову «проблемы», именно они и обступили со всех сторон его «Ференцварош» в конце января. На момент возобновления чемпионата сразу 10 игроков обоймы продолжали восстанавливаться от последствий ковида, ещё трое защищали цвета своих сборных на Кубке Африки. Не добавлял позитива болельщикам «Фради» и тот факт, что свой первый официальный матч при новом наставнике их любимцы должны были провести в гостях против основного преследователя «Академии Пушкаша».

И первый для Черчесова венгерский блин предсказуемо вышел комом: уже на 25-й минуте опорный полузащитник Марко Бешич умудрился получить вторую жёлтую и оставить гостей в меньшинстве. Но настоящим шоком для чемпионов Венгрии стало событие, произошедшее чуть позже – «Ференцварош» пропустил мяч на 4-й добавленной к первому тайму минуте. Неудивительно, что ещё через несколько мгновений в подтрибунном помещении крохотного сельского стадиона было очень неспокойно. «Мне пришлось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда в моем стиле, но я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось, но, к сожалению, сравнять счёт не удалось», – подвёл итоги первого неконтрольного матча своей новой команды в 2022 году Черчесов. Несмотря на поражение от главного преследователя, «Ференцварош» остался во главе таблицы.

Уверенная по игре, а не по результату, победа над аутсайдером «Уйпештом» в последний день января (1-0), казалось, станет трамплином для резкого ухода в отрыв от конкурентов. Поэтому домашний матч против не хватающего звёзд с неба «Пакша», на котором должна была состояться презентация нового тренера, местные болельщики «Зеленых орлов» ждали с нетерпением. Но случился громкий конфуз – сенсационное поражение со счётом 0:3 и первая за долгое время потеря лидерства в чемпионате! Злопыхатели Станислава Саламыча в России были в восторге, но сам специалист не унывал и предложил отнестись к неудаче по-философски. «После 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так», – отметил Черчесов. Но какие слова ни подбирай, два поражения в трех матчах для 32-кратного чемпиона Венгрии, победившего в прошлом сезоне с 20-очковым отрывом – результат катастрофический.

Первыми пришли победы на трансферном рынке

Однако оптимизм и спокойствие Станислава Черчесова не были напускными, что и продемонстрировали последовавшие сразу за крупным поражением от «Пакша» события. Климат внутри клуба начал постепенно налаживаться: трое игроков наконец вернулись из африканской «командировки», последствия эпидемии короновируса стали сходить на нет. Но главным позитивным моментом были новости с рынка. В середине февраля «Ференцварош» сделал несколько солидных приобретений. Для начала столичному коллективу было очень важно возместить потерю на позиции правого вингера: на место албанца Мюрто Узуни, перешедшего в «Гранаду», пожаловал опытный аргентинец Карлос Ауски из «Ривер Плейт». А ещё два громких по меркам венгерской лиги перехода наверняка не состоялись бы, не будь у руля команды Станислава Саламовича.

Нигерийского опорника Андерсона Эсити Черчесов приметил ещё в 2014-м, когда его «Динамо» встречалось в Лиге Европы с «Эшторилом». В «Ференцварош» Эсити пожаловал из клуба «ПАОК», владельцем которого до сих пор является экстравагантный российский предприниматель с греческими корнями Иван Саввиди. Давние приятельские отношения между ним и Саламычем сильно упростили процесс сделки. После их очной беседы директорам двух клубов оставалось лишь уладить формальности. Важность усиления полузащиты «Зеленых орлов» сложно переоценить. Тот самый боснийский опорник Марко Бешич, удаление которого в первом тайме с «Академией Пушкаша» испортило дебют новому тренеру, так и не смог психологически оправиться от случившегося. Российский наставник предоставил Марко ещё один шанс, выпустив того в старте на матч с «Пакшем» (0-3). Но после очередного провала игрок окончательно выпал из основного состава.

Главным же трансферным успехом в зимнее окно для «Фради» можно считать приобретение молодого 22-летнего бразильца Маркиньоса. В Будапешт нападающий перебрался из болгарского клуба «Ботев», одним из владельцев которого является известный в футбольных кругах российский бизнесмен Антон Зингаревич, засветившийся в своё время даже в АПЛ в качестве босса «Рединга». Как утверждает сам Черчесов, личный контакт с Зингаревичем, а также репутация «Ференцвароша» на просторах Восточной Европы и привели переговоры к итоговому успеху. Бразильский форвард, рыночную стоимость которого авторитетный сайт Transfermarkt оценивает в €3,8 миллиона евро, отныне считается самым дорогим игроком чемпионата Венгрии.

Стоит отметить, что за «Фради» сейчас выступают хорошо известные российским любителям футбола Роберт Мак и Марко Марин. 30-летний словак когда-то подавал очень большие надежды, и целых 6 лет своей молодёжной карьеры он провёл в «Ман Сити». Увы, но в профессиональном футболе высшим достижением Мака можно считать 3 года выступлений за «Зенит». Что до «Немецкого Месси» – Марко Марин провел 16 матчей за национальную сборную Германии, поиграл за такие клубы, как «Вердер», «Челси» и «Севилья». Однако хронические проблемы со здоровьем не позволили его таланту раскрыться по-настоящему.

Ничейная лихорадка в феврале не помешала вернуть лидерство

Несмотря на громкие приобретения, «Ференцварош» пока далёк от того, чтобы выйти на свою проектную мощность. Новички ещё только начинают обживаться в коллективе. Последнему из них, нигерийцу Эсити, и вовсе не хватило остатка февраля – он дебютировал 1 марта в четвертьфинальном поединке кубка Венгрии с «Гонведом» (1-0). К слову, это был уже не первый матч Станислава Саламовича в этом турнире – 9 февраля, на предыдущей стадии, был также всухую повержен «Вашаш» (2-0). Кто-то скажет, что кубок Венгрии – тот ещё ориентир. Но факт остается фактом: футболисты «Ференцвароша» уже 5 лет не поднимали этот трофей у себя над головой. И, по словам Черчесова, руководство клуба решительно настроено изменить печальную тенденцию. Возможно, кубок даже станет… приоритетом!

Ведь все прекрасно понимают, что очередное 33-е по счёту чемпионство – лишь вопрос времени. Это даже не задача на сезон для «Ференцвароша», а нечто само собой разумеющееся. Увы, такие сейчас реалии в венгерском футболе. Только представьте себе: ближайшие 4 исторических соперника команды Черчесова – «МТК», «Уйпешт», «Гонвед» и «Дебрецен» – абсолютно все борются за выживание! А главным раздражителем «Зелёных орлов» уже не первый год является местный аналог «Краснодара» – та самая «Академия Пушкаша», появившаяся на свет в 2005 году. А этот клуб, несмотря на амбициозное название, не ставит пока перед собой высоких целей. Неудивительно, что в таких тепличных условиях для возвращения первой строчки в чемпионате подопечным Станислава Черчесова оказалось достаточно в феврале всего одной победы (3-1 – над чемпионом Венгрии 2000 года «Залаэгерсзегом»)! Хватило и просто обилия ничьих, ведь ближайшие конкуренты умудрились провести месяц ещё хуже. И, похоже, этим они упустили свой последний шанс создать хоть какую-то иллюзию борьбы за титул на оставшуюся часть сезона.

Игорь КАСИМОВ