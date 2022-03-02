Черчесов доволен выходом в полуфинал Кубка Венгрии

Наставник венгерского «Ференцвароша», российский специалист Станислав Черчесов, доволен выходом своей команды в полуфинал Кубка Венгрии. Это стало возможным после победы с минимальным счетом над «Гонведом». Теперь «Ференцварош» может готовиться к полуфиналу - команда не пробивалась в столь высокую фазу турнира с 2017 года, когда «Ференцварош» в последний раз выиграл Кубок страны.

Впрочем, полуфинальный матч команда Черчесова сыграет лишь 20 апреля.

- Матч был непростым, но в первом тайме мы хорошо сыграли и могли создать больше острых моментов, но забив, чуть подуспокоились. Рад такой поддержке болельщиков, призываю их и дальше поддерживать нас таким образом, - заявил Черчесов, слова которого цитирует пресс-служба клуба.