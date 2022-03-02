Черчесов вывел «Ференцварош» в полуфинал Кубка Венгрии

Успех Станислава Черчесова у руля «Ференцвароша» - команда пробилась в полуфинал Кубка Венгрии после победы с минимальным счетом над «Гонведом». Единственный мяч встречи, в которой «Ференцварош» номинально считался гостем («Гонвед» также из Будапешта), был забит в середине первого тайма. Его на свой счет записал Токмак Нгуен. Отыграться хозяева не сумели.

«Ференцварош» вышел в полуфинал Кубка Венгрии впервые за последние пять лет. Тогда же, в 2017 году, «Фроди» в последний раз выигрывали турнир. Всего же на счету нынешнего клуба Черчесова целых двадцать три победы в Кубке Венгрии.