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Венгрия

Черчесов вывел «Ференцварош» в полуфинал Кубка Венгрии

02 Марта 2022 • 00:30 Комментировать
Ференцварош
...
Кишварда
1.62 3.80 5.00
06.03 19:45

Успех Станислава Черчесова у руля «Ференцвароша» - команда пробилась в полуфинал Кубка Венгрии после победы с минимальным счетом над «Гонведом». Единственный мяч встречи, в которой «Ференцварош» номинально считался гостем («Гонвед» также из Будапешта), был забит в середине первого тайма. Его на свой счет записал Токмак Нгуен. Отыграться хозяева не сумели.

«Ференцварош» вышел в полуфинал Кубка Венгрии впервые за последние пять лет. Тогда же, в 2017 году, «Фроди» в последний раз выигрывали турнир. Всего же на счету нынешнего клуба Черчесова целых двадцать три победы в Кубке Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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