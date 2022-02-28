Украинец Зубков отказался играть за «Ференцварош» Черчесова

Украинский полузащитник Александр Зубков не принимал участия в последнем матче «Ференцвароша», который тренирует российский тренер Станислав Черчесов. По сообщениям официального сайта будапештского клуба, Зубков отказался играть по собственному желанию.

Отмечается, что Зубков очень взволнован происходящими событиями на Украине, где введено военное положение, поэтому не может сосредоточиться на тренировках и матчах.

В нынешнем сезоне Александр Зубков сыграл за «Ференцварош» 25 матчей, в которых забил 4 гола.

Без Зубкова «Ференцварош» не сумел на своём поле переиграть «Дьирмот», довольствовавшись ничьей 1:1.