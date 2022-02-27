Черчесов: Испытываю чувство дежавю

Венгерский «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова не сумел победить в матче двадцать второго тура венгерского чемпионата, хотя и сохранил за собой первое место. Наставник клуба поделился своим мнением о прошедшем матче с «Дьирмотом». Он рассчитывал на большее, чем одно очко по итогам матча.

- Мне трудно выбрать должные слова. Испытываю чувство дежавю, такой же матч мы сыграли против МТК, с таким же результатом. К игрокам претензий нет, они стремились забить еще, победить, но не получилось. Сейчас важно все спокойно проанализировать, во вторник нам предстоит кубковый матч, - заявил Черчесов, слова которого цитирует официальный сайт лидера венгерского чемпионата.