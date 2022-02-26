«Ференцварош» Черчесова не сумел победить в очередном матче чемпионата Венгрии

В матче в рамках двадцать второго тура венгерского чемпионата возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым «Ференцварош» не сумел переиграть «Дьирмот». Встреча прошла в Будапеште на домашнем стадионе «зеленых орлов», но родные стены на сей раз три очка не принесли.

Более того, «Ференцварош» в середине первого тайма еще и пропустил первым, гол забил белорусский футболист Владислав Климович. Но перед перерывом подопечным Черчесова все же удалось сравнять счет - это сделал Форчун Бэсси. Это был уже седьмой матч Черчесова во главе «фроди», он побеждал трижды, дважды игры закончились вничью, и дважды Черчесов проигрывал.

Несмотря на это, «Ференцварош» пока что лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.