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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова не сумел победить в очередном матче чемпионата Венгрии

26 Февраля 2022 • 23:47 Комментировать
Ференцварош
1:1
Дьирмот
окончен

В матче в рамках двадцать второго тура венгерского чемпионата возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым «Ференцварош» не сумел переиграть «Дьирмот». Встреча прошла в Будапеште на домашнем стадионе «зеленых орлов», но родные стены на сей раз три очка не принесли.

Более того, «Ференцварош» в середине первого тайма еще и пропустил первым, гол забил белорусский футболист Владислав Климович. Но перед перерывом подопечным Черчесова все же удалось сравнять счет - это сделал Форчун Бэсси. Это был уже седьмой матч Черчесова во главе «фроди», он побеждал трижды, дважды игры закончились вничью, и дважды Черчесов проигрывал.

Несмотря на это, «Ференцварош» пока что лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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