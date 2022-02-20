Черчесов расстроен тем, что его команда не смогла победить аутсайдера венгерского чемпионата

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал не самый лучший результат его клуба в матче очередного, 21-го тура чемпионата Венгрии. Столичный клуб не сумел переиграть МТК, и Черчесов считает, что в этих условиях можно было сыграть лучше.

- Мы не давили на соперника в достаточной степени в первом тайме. Во втором давление появилось, но мы не использовали моменты, а соперник отчаянно защищался. К тому же, у нас был отмененный гол, такие вещи всегда чуть выбивают из колеи. Я даже думал заменить игрока, чей гол отменили, - заявил Черчесов в интервью официальному сайту «Ференцвароша».