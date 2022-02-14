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Венгрия

Черчесов дал комментарий после победы «Ференцвароша»

14 Февраля 2022 • 09:49 Комментировать
Залаэгерсег
1:3
Ференцварош
окончен

В матче чемпионата Венгрии «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, отпраздновал победу над клубом «Залаэгерсег» (3:1). Благодаря этому успеху «зелёные орлы» вернули себе лидерство в турнирной таблице.

«Мы знали, что конкурент оступился. Рады, что удалось выиграть и вернуться на первое место в таблице. Большую часть времени мы держали все под контролем, однако в концовке немного потеряли нити игры. Команде есть над чем работать. Но сейчас для нас главное – три балла», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

После 20 туров «Ференцварош» лидирует с минимальным отрывом от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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