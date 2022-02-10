Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Венгрия

Черчесов поделился мнением об успехах «Ференцвароша» в Кубке Венгрии

10 Февраля 2022 • 06:08 Комментировать
Залаэгерсег
...
Ференцварош
5.30 4.10 1.55
13.02 19:15

Будапештский «Ференцварош» пробился в следующий раунд Кубка Венгрии и сыграет в четвертьфинале. В 1/8 финала команда, которой руководит Станислав Черчесов, обыграла «Вашаш», забив два безответных мяча. Черчесов считает этот результат важным для уверенности команды.

- Самое главное - мы прошли дальше. Этот успех должен подбодрить команду в преддверии следующего матча в чемпионате, уже в эти выходные. Постепенно мы начинаем лучше узнавать и доверять друг другу, а это важно для команды. Я доволен действиями игроков, в том числе и тех, которые вернулись в состав, но нужно время, чтобы все заработало, как сыгранный и налаженный механизм, - цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

«Ференцварош» побеждал в Кубке Венгрии 23 раза, в последний раз это произошло в 2017 году.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗАЛАЭГЕРСЕГ ФЕРЕНЦВАРОШ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Рекомендуем