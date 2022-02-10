Черчесов поделился мнением об успехах «Ференцвароша» в Кубке Венгрии

Будапештский «Ференцварош» пробился в следующий раунд Кубка Венгрии и сыграет в четвертьфинале. В 1/8 финала команда, которой руководит Станислав Черчесов, обыграла «Вашаш», забив два безответных мяча. Черчесов считает этот результат важным для уверенности команды.

- Самое главное - мы прошли дальше. Этот успех должен подбодрить команду в преддверии следующего матча в чемпионате, уже в эти выходные. Постепенно мы начинаем лучше узнавать и доверять друг другу, а это важно для команды. Я доволен действиями игроков, в том числе и тех, которые вернулись в состав, но нужно время, чтобы все заработало, как сыгранный и налаженный механизм, - цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

«Ференцварош» побеждал в Кубке Венгрии 23 раза, в последний раз это произошло в 2017 году.