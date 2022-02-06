«Ференцварош» Черчесова разгромлен дома и потерял первое место

«Ференцварош» продолжает лихорадить в чемпионате Венгрии. Недавний лидер турнира дома играл против середняков из «Пакша» и разгромно уступил - 0:3. По этой причине новая команда Станислава Черчесова откатилась на второе место, которое делит с «Кишвардой».
Ранее «Ференцварош» с российским тренером уступил «Пушкаш-Академии» (0:1) и с таким же счетом одолел «Уйпешт».
Протокол игры
|Ференцварош
|0:3
|Пакш
|5'Адам Мартин (0:1)
|31'Сабо Балинт (0:2)
|73'Харасти Жолт (0:3)
Дибус Денеш•Ботка Эндре•Ммаэ Сами•Ковачевич Аднан•Кабрая Марьян 6' 46' (Ммаэ Райан ( 46') •Ледуни Аисса • 54'Лончар Стьепан•Зубков Александр 64' (Гаврич Желько ( 64') •Марин Марко 76' (Бешич Мухамед ( 76' ) • 82'Мак Роберт 57' (Санто Регё ( 57') •Бэсси Форчун 63' (Боли Франк ( 63')
Запасные: Уинго Генри•Блажич Миха•Роко Батурина•Богдан Адам•Двали Лаша
Рац Гергё•Осват Оттила • 59'Ленжер Бенце • 23'Сельпаль Норберт•Тамаш Оливер•Медьеш Шинан 72' (Балог Балаж ( 72' ) • 81'Кестьюш Барна 72' (Ваш Габор ( 72') •Виндеккер Йожеф•Сабо Балинт 83' (Бёде Даниэль ( 83') •Адам Мартин 38' 67' (Харасти Жолт ( 67') •Наги Рихард 46' (Шайбан Мате ( 46')
Запасные: Геве Жолт•Bence Petho•Gergo Gyurkits•Надь Гергей
06 февраля. Стадион "Групама Арена".
Бан пользователя