«Ференцварош» Черчесова разгромлен дома и потерял первое место

«Ференцварош» продолжает лихорадить в чемпионате Венгрии. Недавний лидер турнира дома играл против середняков из «Пакша» и разгромно уступил - 0:3. По этой причине новая команда Станислава Черчесова откатилась на второе место, которое делит с «Кишвардой».

Ранее «Ференцварош» с российским тренером уступил «Пушкаш-Академии» (0:1) и с таким же счетом одолел «Уйпешт».