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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова разгромлен дома и потерял первое место

06 Февраля 2022 • 21:07 Комментировать
Ференцварош
0:3
Пакш
окончен

«Ференцварош» продолжает лихорадить в чемпионате Венгрии. Недавний лидер турнира дома играл против середняков из «Пакша» и разгромно уступил - 0:3. По этой причине новая команда Станислава Черчесова откатилась на второе место, которое делит с «Кишвардой».

Ранее «Ференцварош» с российским тренером уступил «Пушкаш-Академии» (0:1) и с таким же счетом одолел «Уйпешт».

Протокол игры  
Ференцварош 0:3Пакш
  5'Адам Мартин (0:1)
  31'Сабо Балинт (0:2)
  73'Харасти Жолт (0:3)
Дибус ДенешБотка ЭндреМмаэ СамиКовачевич АднанКабрая Марьян   6'  46' (Ммаэ Райан (  46') Ледуни Аисса   54'Лончар СтьепанЗубков Александр  64' (Гаврич Желько (  64') Марин Марко  76' (Бешич Мухамед (  76'   82') Мак Роберт  57' (Санто Регё (  57') Бэсси Форчун  63' (Боли Франк (  63')
Запасные: Уинго ГенриБлажич МихаРоко БатуринаБогдан АдамДвали Лаша
Рац ГергёОсват Оттила   59'Ленжер Бенце   23'Сельпаль НорбертТамаш ОливерМедьеш Шинан  72' (Балог Балаж (  72'   81') Кестьюш Барна  72' (Ваш Габор (  72') Виндеккер ЙожефСабо Балинт  83' (Бёде Даниэль (  83') Адам Мартин   38'  67' (Харасти Жолт (  67') Наги Рихард  46' (Шайбан Мате (  46')
Запасные: Геве ЖолтBence PethoGergo GyurkitsНадь Гергей
06 февраля. Стадион "Групама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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