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Венгрия

Черчесов вылечился от коронавируса

28 Января 2022 • 22:27 Комментировать

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов вылечился от коронавируса, об этом сообщает  «Спорт-Экспресс». Специалист сдал положительный тест после товарищеской встречи со словацкой «Дунайской Стредой» и находился 5 дней на карантине у себя в номере в одном из отелей Будапешта.

После окончания карантина и сдачи отрицательных тестов тренер отправился на матч против «Академии Пушкаша», что правда, отдельно от коллектива. 

Напомним, что Станислав Саламович возглавил «Ференцварош» 20 декабря и уже успел провести одну официальную встречу, в которой его команда уступила с минимальным счетом клубу «Академия Пушкаша».

 
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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Академия Пушкаша Дунайска Стреда
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