Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов вылечился от коронавируса, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Специалист сдал положительный тест после товарищеской встречи со словацкой «Дунайской Стредой» и находился 5 дней на карантине у себя в номере в одном из отелей Будапешта.

После окончания карантина и сдачи отрицательных тестов тренер отправился на матч против «Академии Пушкаша», что правда, отдельно от коллектива.

Напомним, что Станислав Саламович возглавил «Ференцварош» 20 декабря и уже успел провести одну официальную встречу, в которой его команда уступила с минимальным счетом клубу «Академия Пушкаша».