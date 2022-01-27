Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Венгрия

«С почином»: «Ференцварош» пропустил первый гол под руководством Черчесова

27 Января 2022 • 21:30 Комментировать

Кошмарный старт карьеры Станислава Черчесова в Венгрии продолжается – по ходу его дебюта у руля «Ференцвароша» все пошло не по плану с самого начала. На 24-й минуте команда российского специалиста осталась в меньшинстве в поединке против «Пушкаш-Академии», а уже под занавес тайма пропустила первый гол под руководством нового главного тренера.

Если «Ференцварошу» так и не удастся перевернуть игру, то клуб потеряет внушительный отрыв от преследователей в борьбе за первую строчку. В таком случае, «Кишварда» и та же «Пушкаш-Академия» будут отставать лишь на один пункт в турнирной таблице.

Проследить за тем, удастся ли Черчесову закончить свой дебютный матч на мажорной ноте, можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Рекомендуем