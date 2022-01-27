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Венгрия

Черчесов проводит дебютный матч у руля «Ференцвароша» - уже в первом тайме его команда осталась в меньшинстве

27 Января 2022 • 21:07 Комментировать

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов дебютирует у руля своей новой команды, «Ференцвароша» - команда проводит поединок 17-го тура внутреннего первенства Венгрии против «Пушкаш Академии».

Правда, начало карьеры российского специалиста в новом чемпионате не задалось. Уже к середине первого тайм «Ференцварош» остался в меньшинстве – вторую желтую карточку перед собой увидел боснийский опорный хавбек Мухамед Бешич.

По состоянию на 32-й минуту «Пушкаш Академии» пока не удалось воспользоваться преимуществом и открыть счет. Проследить за дальнейшим развитием событий в матче можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Мухамед Бешич
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