Черчесов проводит дебютный матч у руля «Ференцвароша» - уже в первом тайме его команда осталась в меньшинстве

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов дебютирует у руля своей новой команды, «Ференцвароша» - команда проводит поединок 17-го тура внутреннего первенства Венгрии против «Пушкаш Академии».

Правда, начало карьеры российского специалиста в новом чемпионате не задалось. Уже к середине первого тайм «Ференцварош» остался в меньшинстве – вторую желтую карточку перед собой увидел боснийский опорный хавбек Мухамед Бешич.

По состоянию на 32-й минуту «Пушкаш Академии» пока не удалось воспользоваться преимуществом и открыть счет. Проследить за дальнейшим развитием событий в матче можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.