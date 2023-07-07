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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 4

​Карадениз возглавил «Рубин-2» официально

07 Июля 2023 • 13:41 Комментировать

Пресс-служба «Рубина» объявила о том, что главным тренером второй команды стал Гёкдениз Карадениз. В качестве футболиста турок выступал за «рубиновых» в 2008-2018 годах.

Чуть ранее «Рубин» объявил о возвращении второй команды. Она будет выступать во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

«Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой «Рубина». Я провёл здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве», - высказался Карадениз.

Добавим, что первая команда «Рубина» по итогам прошлого сезона вернулась в Премьер-лигу, то есть в топ-дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рубин-2 Гёкдениз Карадениз
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