Пресс-служба «Рубина» объявила о том, что главным тренером второй команды стал Гёкдениз Карадениз. В качестве футболиста турок выступал за «рубиновых» в 2008-2018 годах.

Чуть ранее «Рубин» объявил о возвращении второй команды. Она будет выступать во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

«Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой «Рубина». Я провёл здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве», - высказался Карадениз.

Добавим, что первая команда «Рубина» по итогам прошлого сезона вернулась в Премьер-лигу, то есть в топ-дивизион.