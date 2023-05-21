«Тюмень» вернулась в Первую лигу

В воскресенье «Тюмень» проводила гостевой матч Второй лиги против «Амкара». Тюменская команда победила с результатом 2:0. За счёт набора трёх зачётных баллов вкупе с осечкой «Иртыша» «Тюмень» досрочно гарантировала себе повышение в классе до Первой лиги. За два тура до финиша первенства тюменская команда опережает «Иртыш» на семь зачётных баллов.

Отметим, что во втором по рангу футбольном дивизионе России «Тюмень» будет выступать впервые с сезона 2018/2019. Что касается топ-дивизиона, то там тюменская команда играла ещё в девяностых годах прошлого столетия.