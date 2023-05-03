Бояринцев высказался об уходе из «Новосибирска»

Бывший наставник «Новосибирска» Денис Бояринцев рассказал о причинах ухода из клуба Второй лиги.

«Мы нормально расстались, по обоюдному согласию. Всё хорошо. Каждый дальше идёт своей дорогой. Меня поблагодарили за выполненную локальную задачу — попадание в пятёрку—шестёрку. Мы были в сложной ситуации, и, считаю, что хорошо решили эту задачу», — заявил экс-полузащитник «Спартака» в интервью «Матч ТВ».

Денис отметил, что у него нет сомнений в том, что клуб продолжит развиваться в дальнейшем. Также Бояринцев не стал называть точную причину ухода из клуба, которая была вызвана жизненными моментами, диктовавшими определённое развитие событий.

Напомним, что Денис Бояринцев руководил «Новосибирском» с ноября 2022 года. Под его началом клуб занимает пятое место в таблице группы 4 Второй лиги после 22 туров.