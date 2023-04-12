Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев, ранее выступавший за «Спартак», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, сколько человек посетило матчи Второй лиги с участием его команды.

- Сейчас ваша команда располагается на шестой строчке. Какие задачи стоят перед коллективом?

- У меня пока в активе всего две официальных игры. Минимальная задача - попасть в топ-6 по итогам сезона. Глобальная задача стоит на следующий сезон - надо создать боеспособную команду, которая будет решать вопросы с выходом в Первую лигу. Непонятно, в каком формате будет проходить следующий сезон. Может, уже скоро будем бороться за выход в ФНЛ.

- Как вам в целом жизнь в Новосибирске?

- Я сюда приезжал в качестве футболиста. Сейчас живу на съёмной квартире, везде передвигаюсь пешком. Город оставляет приятное впечатление. Единственное, холодновато. В целом, всё нравится. Жду более серьёзных вызовов, хочется заново укомплектовать команду.

- А что с посещаемостью в матчах Второй лиги?

- Все мы помним клуб «Сибирь», который в том числе выступал в Премьер-лиге. Для Второй лиги в условиях холодной погоды на матч с «Тюменью» пришло много болельщиков. Посещаемость терпимая. Если будем показывать результат, то зрители подтянутся.

- Сколько человек пришло на предыдущую игру с «Тюменью»? Недавно матч РПЛ «Торпедо» - «Урал» посетило 207 болельщиков.

- Нет. Тут точно было больше тысячи болельщиков на трибунах.

- Поделитесь, пожалуйста, как бывший игрок «Спартака» и «Торпедо» ожиданиями от матча между этими двумя командами.

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- После этой встречи останется ещё 7 туров, там «Торпедо» ещё можно будет побороться за выживание. В любом случае, ничья не устроит ни одну из команд. «Спартак» бьётся за второе место, а «Торпедо» за сохранение прописки в РПЛ. Жду открытой игры.

Роберт Иванов