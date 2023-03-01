Датский клуб отказался играть с «Тюменью» в Турции

Датский клуб «Исхой», что играет в третьем датском дивизионе, отказался играть контрольный матч с российским клубом «Тюмень». Сибиряки проводят сбор в Турции.

Как уточнили в пресс-службе тюменцев, матч должен был состояться сегодня, 1 марта. Однако оппоненты «Тюмени» явились к месту матча в неполном составе, заявив, что выходить на поле против российской команды им запретили. Теперь отказавшемуся клубу придётся заплатить штраф.

Напомним, что «Тюмень» текущий сезон проводит во Второй лиге в группе №4, где борется с «Амкаром» за выход в Первую лигу. В группу входят клубы с Урала, Поволжья и Западной Сибири.