Дуймович: «Я считаю Божовича очень хорошим специалистом и человеком»

Финалист Кубка России высказал Томислав Дуймович высказал своё мнение по поводу бывшего наставника пермского «Амкара» Миодрага Божовича.

«Я считаю Божовича очень хорошим специалистом и человеком. Он много лет работал в России — это достижение. Он может считать себя легендой», - цитирует Дуймовича «Матч ТВ».

Специалист отметил, что одним из основных вопросов является будут ли иметь схожее мнение прочие спортивные эксперты. Бывший футболист считает, что с учётом достижений Божовича, достигнутых в России, серб имеет полное право на высказывание собственного мнения касательно уровня достингутого успеха.