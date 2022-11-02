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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 4

Дуймович: «Я считаю Божовича очень хорошим специалистом и человеком»

02 Ноября 2022 • 20:30 Комментировать

Финалист Кубка России высказал Томислав Дуймович высказал своё мнение по поводу бывшего наставника пермского «Амкара» Миодрага Божовича.

«Я считаю Божовича очень хорошим специалистом и человеком. Он много лет работал в России — это достижение. Он может считать себя легендой», - цитирует Дуймовича «Матч ТВ».

Специалист отметил, что одним из основных вопросов является будут ли иметь схожее мнение прочие спортивные эксперты. Бывший футболист считает, что с учётом достижений Божовича, достигнутых в России, серб имеет полное право на высказывание собственного мнения касательно уровня достингутого успеха.

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Евро-Футбол.Ру,
Амкар Миодраг Божович Томислав Дуймович
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