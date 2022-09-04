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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 4

Сёмин попробовал себя в роли журналиста в перерыве матча Второй лиги видео

 
04 Сентября 2022 • 15:47 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин попробовал себя в роли журналиста. 75-летний специалист взял интервью у футболиста «Амкара» Наиля Замалиева в перерыве матча Второй лиги против второй команды «Оренбурга».

По ходу интервью складывается ощущение, что Юрий Сёмин не просто задаёт вопросы, а добивается чётких ответов, как будто на экзамене.

 

 

После первого тайма «Амкар» проигрывал «Оренбургу-2» со счётом 2:3. Во второй половине игры пермяки смогли забить один гол, и встреча завершилась вничью с результатом 3:3.

Юрий Сёмин известен главным образом по работе у руля «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Амкар Юрий Сёмин
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