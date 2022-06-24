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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 4

«Спартак-Туймазы» из ФНЛ-2 прекратил своё существование

24 Июня 2022 • 10:28 Комментировать

Команда «Спартак-Туймазы», которая выступала в третьем по силе отечественном дивизионе, прекратила своё существование.

Главный тренер спартаковцев Наиль Хабибулин в эфире телеканала БСТ заявил, что команда потеряла профессиональный статус и закрывается, а футболистам уже объявили, что им нужно будет искать себе новые клубы. Специалист отметил, что всё ещё можно исправить, но «Спартаку» необходима помощь республики.

Напомним, что «Спартак-Туймазы» недавно получил лицензию для выступления в ФНЛ-2. В прошлом сезоне башкирская команда заняла в своей группе десятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
ФНЛ-2 Спартак-Туймазы
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