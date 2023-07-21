Три автобуса «Луча» оценили максимум в 1,7 млн рублей

Владивостокский «Луч», потерявший профессиональный статус три года назад, продолжают настигать проблемы.

Так, согласно информации ИА DEITA.RU, отчёт оценщика показал, что общая стоимость транспортных средств не превышает 1,7 млн рублей: Toyota Town Ace Noah 1991 года выпуска стоит 98,8 тысяч рублей, Toyota Town Ace 2003 года - 93,3 т. р. Общая балансовая стоимость микроавтобусов по документам футбольного клуба не превышала пяти копеек.

Hyundai Universe 2011 года выпуска, в свою очередь, был оценён в 1,5 млн рублей, согласно документам клуба - 538 тысяч рублей.

В ближайшее время ожидается очередное заседание кредиторов. На нём, как сообщается, будет рассмотрен отчёт конкурсного управляющего. Также планируется утверждение порядка продажи имущества «Луча».

«Жёлто-синие» представляли Приморский край на советских и российских соревнованиях с 1958 по 2020 год. Датой основания клуба считается второе мая 1958 года, когда был проведён первый матч владивостокцев в классе «Б», тогда ими был разгромлен кемеровский «Химик» (6:0).

Наивысшим достижением «Луча» в чемпионате России является седьмое место, которое команда заняла в 2006 году. От выхода во второй раунд Кубка Интертото дальневосточников отделили пять очков, это право в том сезоне оставил за собой казанский «Рубин».