Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 2

На результат матча Второй лиги могли повлиять – КДК рассмотрит инцидент

24 Апреля 2023 • 13:57 Комментировать

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза будет рассматривать вопрос о возможном противоправном влиянии на результат одного из матчей Второй лиги. Речь идёт об игре между «Салютом» и «СКА-Хабаровском-2», проходившей ещё осенью. Тогда «Салют» отпраздновал победу с результатом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме, один из них – с пенальти.

«По материалам департамента защиты игры РФС рассмотрим дело по факту возможного оказания противоправного влияния на результат матча Второй лиги «Салют» - «СКА-Хабаровск-2», - комментарий главы КДК РФС Артура Григорьянца приводит ТАСС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Салют СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: