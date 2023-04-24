На результат матча Второй лиги могли повлиять – КДК рассмотрит инцидент

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза будет рассматривать вопрос о возможном противоправном влиянии на результат одного из матчей Второй лиги. Речь идёт об игре между «Салютом» и «СКА-Хабаровском-2», проходившей ещё осенью. Тогда «Салют» отпраздновал победу с результатом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме, один из них – с пенальти.

«По материалам департамента защиты игры РФС рассмотрим дело по факту возможного оказания противоправного влияния на результат матча Второй лиги «Салют» - «СКА-Хабаровск-2», - комментарий главы КДК РФС Артура Григорьянца приводит ТАСС.