​Около стадиона «Сатурна» обнаружен предмет, похожий на гранату

В Раменском около стадиона «Сатурна» был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», существует подозрение, что в сугробе лежит страйкбольная граната.

На объект приехала полиция. Сотрудники стадиона были эвакуированы, периметр с подозрительным предметом оцеплен. Пи этом отмечается, что сапёры до сих пор не прибыли на место, хотя их вызвали 15 часов назад.

Добавим, что недавно генеральным директором «Сатурна» стал известный в прошлом российский футболист Роман Широков. Клуб сейчас выступает во Второй лиге.