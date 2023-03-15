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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 2

​Около стадиона «Сатурна» обнаружен предмет, похожий на гранату

15 Марта 2023 • 17:18 Комментировать

В Раменском около стадиона «Сатурна» был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», существует подозрение, что в сугробе лежит страйкбольная граната.

На объект приехала полиция. Сотрудники стадиона были эвакуированы, периметр с подозрительным предметом оцеплен. Пи этом отмечается, что сапёры до сих пор не прибыли на место, хотя их вызвали 15 часов назад.

Добавим, что недавно генеральным директором «Сатурна» стал известный в прошлом российский футболист Роман Широков. Клуб сейчас выступает во Второй лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн
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