​Широков назвал свои цели в «Сатурне»

В понедельник Роман Широков был назначен на пост генерального директора «Сатурна». 41-летний функционер дал комментарий по поводу целей, которые перед ним стоят в Раменском.

«Чтобы все детские юношеские школы - в том числе «УОР», работали по единой тренировочной системе, чтобы давать пополнения в главную команду. Главная команда должна с каждым годом становиться всё сильнее и подниматься выше. Большие цели, амбициозные - будем стараться достигать этих целей», - высказался Широков, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Роман Широков повесил бутсы на гвоздь посреди 2016 года. По ходу своей богатой футбольной карьеры он поиграл за многие клубы, в том числе за «Зенит», «Химки», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. За плечами Широкова 57 матчей за сборную России. В них полузащитник записал на свой счёт 13 голов.