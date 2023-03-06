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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 2

​Широков назвал свои цели в «Сатурне»

06 Марта 2023 • 15:28 Комментировать

В понедельник Роман Широков был назначен на пост генерального директора «Сатурна». 41-летний функционер дал комментарий по поводу целей, которые перед ним стоят в Раменском.

«Чтобы все детские юношеские школы - в том числе «УОР», работали по единой тренировочной системе, чтобы давать пополнения в главную команду. Главная команда должна с каждым годом становиться всё сильнее и подниматься выше. Большие цели, амбициозные - будем стараться достигать этих целей», - высказался Широков, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Роман Широков повесил бутсы на гвоздь посреди 2016 года. По ходу своей богатой футбольной карьеры он поиграл за многие клубы, в том числе за «Зенит», «Химки», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. За плечами Широкова 57 матчей за сборную России. В них полузащитник записал на свой счёт 13 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков
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