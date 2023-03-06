​Широков высказался после назначения в «Сатурне»

Известный в прошлом футболист сборной России Роман Широков будет работать в «Сатурне». В понедельник клуб объявил о назначении 41-летнего Широкова на должность генерального директора. Новоиспечённый функционер дал комментарий.

«Новый этап. Я говорил клубным СМИ, что начинал путь в большом футболе в «Сатурне». Здесь тоже, получается, в большом футболе, но на руководящей должности. Был опыт в «Динамо», который пригодится, но глобально мы о себе заявим здесь», - высказался Широков, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Отметим, что Роман Широков завершил карьеру футболиста в 2016 году. За «Сатурн» он выступал в 2005 году.