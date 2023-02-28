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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 2

Широков станет директором «Сатурна»

28 Февраля 2023 • 19:00 Комментировать

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», уже в скором времени известный российский специалист Роман Широков станет директором раменского «Сатурна».

В данный момент «инопланетяне» занимают девятое место в турнирной таблице второй подгруппы третьей группы Второй лиги России.

Обладатель бронзовой медали чемпионата Европы в составе национальной сборной России выступал за «чёрно-синюю» команду в 2005 году, после чего его игровая карьера пошла вверх, и он смог записать на свой счёт выход на поле в футболках таких команд, как казанский «Рубин», петербургский «Зенит», московские «Спартак» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков
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