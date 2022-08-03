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Бурлак пополнил состав «Знамя» из Ногинска

03 Августа 2022 • 19:54 Комментировать

Экс-футболист «Локомотива» Тарас Бурлак перешёл в ногинское «Знамя». Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Футболист рассказал, что попал в команду по приглашению Рената Янбаева. Стоит отметить, что Янбаев и ранее привлекал игроков в «Знамя», по его приглашению за команду выступали: Роман Павлюченко, Александр Самедов, Роман Шишкин и другие игроки.

32-летний Бурлак перешел в «Знамя» из тульского «Арсенала» на правах свободного агента, он выступал за клуб с 2020 года. Помимо этого, защитник играл за «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Волгу». Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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