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«Может, ещё в РПЛ позовут»: Ещенко прокомментировал переход в «Знамя»

29 Июля 2022 • 14:27 Комментировать

В пятницу было объявлено о том, что Андрей Ещенко стал футболистом «Знамени» из Ногинска. Комментируя свой переход в этот клуб, 38-летний защитник сказал, что дело не в финансах. По словам Ещенко, ему нужно поддерживать форму.

Ещенко отметил, что в «Знамя» его пригласил Ренат Янбаев, который тоже выступает за этот клуб во Второй лиге.

«Может, так сыграю, что в Премьер-лигу ещё позовут!» - высказался Ещенко для «Спорт-Экспресса».

Ближайший матч Второй лиги «Знамя» проведёт уже в субботу, 30 июля. Команда из Ногинска сыграет с «Балашихой».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Ещенко Знамя Ногинск
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