Андрей Ещенко возвращается на футбольное поле. О подписании контракта с 38-летним защитником объявил клуб «Знамя» из Ногинска. Условия трудового соглашения не разглашаются.

«Знамя» выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России. После двух туров команда раздобыла три очка в своей группе.

Андрей Ещенко известен главным образом по выступлениям за «Спартак». За «красно-белых» он провёл 109 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.

Ближайший матч Второй лиги «Знамя» проведёт 30 июля. Соперником команды будет «Балашиха».