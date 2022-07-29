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​Экс-игрок «Спартака» Ещенко усилил клуб Второй лиги официально

29 Июля 2022 • 14:22 Комментировать

Андрей Ещенко возвращается на футбольное поле. О подписании контракта с 38-летним защитником объявил клуб «Знамя» из Ногинска. Условия трудового соглашения не разглашаются.

«Знамя» выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России. После двух туров команда раздобыла три очка в своей группе.

Андрей Ещенко известен главным образом по выступлениям за «Спартак». За «красно-белых» он провёл 109 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.

Ближайший матч Второй лиги «Знамя» проведёт 30 июля. Соперником команды будет «Балашиха».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Ещенко Знамя Ногинск
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