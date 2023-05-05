В «Соколе» прокомментировали назначение Бояринцева на пост главного тренера команды

Директор саратовского «Сокола» Алексей Потапов высказался о назначении Дениса Бояринцева новым главным тренером команды.

«Контракт с Бояринцевым рассчитан до конца следующего сезона. Перед новым тренером стоит задача выйти в Первую лигу в этом сезоне и закрепиться там в следующем», — приводит слова Потапова издание «Спорт-Экспресс».

После 16 игр «Сокол» возглавляет турнирную таблицу Второй лиги группы 3А, имея в своем активе 36 набранных очков. Саратовский клуб опережает идущее на второй строчке брянское «Динамо» на девять зачетных баллов.

В предстоящем матче подопечные Бояринцева сыграют с «Металлургом», поединок состоится 10 мая в 18:00 по мск.