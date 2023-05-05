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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 1

Бояринцев — новый главный тренер «Сокола»

05 Мая 2023 • 19:18 Комментировать

Бывший главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев стал новым наставником саратовского «Сокола». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба. Напомним, ранее 45-летний специалист, помимо «Новосибирска», возглавлял «Родину» и «Текстильщик».

После 16 туров «Сокол» уверенно лидирует в турнирной таблице Второй лиги группы 3А, имея в своей копилке 36 набранных очков. Ближайшим преследователем саратовского клуба является «Динамо» Брянск, у которого на счету 27 зачетных баллов.

В следующем туре команда Бояринцева встретится в гостях с «Металлургом», игра пройдет 10 мая в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Денис Бояринцев
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