Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 1

Бояринцев может возглавить один из сильнейших клубов Второй лиги

04 Мая 2023 • 20:05 Комментировать

Покинувший недавно «Новосибирск», бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев может продолжить свою тренерскую карьеру в другом клубе Второй лиги – саратовском «Соколе». Об этом вещает российский журналист Сергей Ильёв.

Уточняется, что решение по поводу будущего главного тренера клуб из Поволжья примет завтра, 5 марта.

Отметим, что в следующем сезоне «Сокол» имеет отличные шансы сыграть в Первой лиге – саратовский клуб лидирует в группе №3 Второй лиги, в подгруппе А, отрываясь от ближайшего преследователя на целых девять пунктов.

Бояринцев высказался об уходе из «Новосибирска»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сокол Денис Бояринцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: