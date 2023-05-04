Бояринцев может возглавить один из сильнейших клубов Второй лиги

Покинувший недавно «Новосибирск», бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев может продолжить свою тренерскую карьеру в другом клубе Второй лиги – саратовском «Соколе». Об этом вещает российский журналист Сергей Ильёв.

Уточняется, что решение по поводу будущего главного тренера клуб из Поволжья примет завтра, 5 марта.

Отметим, что в следующем сезоне «Сокол» имеет отличные шансы сыграть в Первой лиге – саратовский клуб лидирует в группе №3 Второй лиги, в подгруппе А, отрываясь от ближайшего преследователя на целых девять пунктов.

Бояринцев высказался об уходе из «Новосибирска»