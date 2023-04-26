В России состоялся договорной матч

В российском футболе осенью прошлого года состоялся договорной матч. Его участниками стали команды Второй лиги – «Салют» и «СКА-Хабаровск-2» (итоговый счёт – 3:1). Обстоятельства той игры были раскрыты Российским футбольным союзом, о чём рассказывает телеграм-канал Baza.

Организаторами договорного матча выступили представители «Ессентуков». Они даже приехали на игру и подавали сигналы, в том числе отправляли сообщения в перерыве. Речь идёт о футболистах Дзаурове, Маммадове, а также о бывшем начальнике команды Магомедове. Они планировали заработать на ставках через азиатские конторы.

Отмечается, что со стороны «СКА-Хабаровска-2» связующим звеном был Руслан Пидлисняк, а результат обеспечил Денис Деркунский.

КДК РФС пожизненно отстранил виновных от футбола. Дело может получить продолжение, ведь материалы могут быть переданы в Следственный комитет.