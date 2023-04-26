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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 1

В России состоялся договорной матч

26 Апреля 2023 • 16:49 Комментировать (2)

В российском футболе осенью прошлого года состоялся договорной матч. Его участниками стали команды Второй лиги – «Салют» и «СКА-Хабаровск-2» (итоговый счёт – 3:1). Обстоятельства той игры были раскрыты Российским футбольным союзом, о чём рассказывает телеграм-канал Baza.

Организаторами договорного матча выступили представители «Ессентуков». Они даже приехали на игру и подавали сигналы, в том числе отправляли сообщения в перерыве. Речь идёт о футболистах Дзаурове, Маммадове, а также о бывшем начальнике команды Магомедове. Они планировали заработать на ставках через азиатские конторы.

Отмечается, что со стороны «СКА-Хабаровска-2» связующим звеном был Руслан Пидлисняк, а результат обеспечил Денис Деркунский.

КДК РФС пожизненно отстранил виновных от футбола. Дело может получить продолжение, ведь материалы могут быть переданы в Следственный комитет.

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Евро-Футбол.Ру,
Салют СКА-Хабаровск
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Апреля 2023 в 17:00
ай и ента фсе? а-ха-ха-ха! )))
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