​«Калуга» выпустила четыре формы в честь разных стихий, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии

Футбольный клуб «Калуга», выступающий во Второй лиге, показал четыре новые формы. Каждый комплект представляет одну из стихий. К стихиям, как известно, относят воду, воздух, огонь и землю. Этот проект «Калуги» направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, которые с каждым годом встают всё более остро.

Стоит сказать, что форма сделана из переработанного пластика.

«Калуга» выиграла все три прошедших матча нового сезона в своей группе Второй лиги.

Посмотреть на фотографии всех четырёх новых форм «Калуги» можно на страничке клуба в социальной сети «В Контакте».