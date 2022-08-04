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​«Калуга» выпустила четыре формы в честь разных стихий, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии

04 Августа 2022 • 17:58 Комментировать

Футбольный клуб «Калуга», выступающий во Второй лиге, показал четыре новые формы. Каждый комплект представляет одну из стихий. К стихиям, как известно, относят воду, воздух, огонь и землю. Этот проект «Калуги» направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, которые с каждым годом встают всё более остро.

Стоит сказать, что форма сделана из переработанного пластика.    

«Калуга» выиграла все три прошедших матча нового сезона в своей группе Второй лиги.

Посмотреть на фотографии всех четырёх новых форм «Калуги» можно на страничке клуба в социальной сети «В Контакте».

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Евро-Футбол.Ру,
Калуга
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