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​Блогер Литвин дисквалифицирован РФС на полтора года – он ударил судью после матча официально

03 Августа 2022 • 16:26 Комментировать

КДК РФС вынес решение по скандальному эпизоду на матче Второй лиги между «Рязанью» и «Сахалинцем». Будучи недовольным решением рефери, создатель и игрок «Сахалинца» Михаил Литвин позволил себе оскорбления, за что он был удалён. После игры Литвин ударил судью и скрылся.

Михаил Литвин, более известный по работе блогером, был дисквалифицирован на полтора года. Наказание распространяется на все турниры под эгидой РФС. Кроме того, Литвин должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, что «Сахалинец» проиграл «Рязани» со счётом 1:2. Михаила Литвина возмутил назначенный в ворота его команды пенальти. Решение рефери ЭСК признала ошибочным.

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Евро-Футбол.Ру,
Сахалинец Михаил Литвин
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